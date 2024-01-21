رئيس «حماة وطن» بمجلس الشيوخ يوجه سؤالا للحكومة عن تطوير تشريعات السياحة

طرح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة حول مدى الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية للسياحة وإصدار قانون موحد فيما يحقق تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمصر.

وقال «عبدالمحسن»، إن السياحة تعد أهم مصادر الدخل القومي المصري، بما توفره من عوائد دولارية كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك مقومات لتكون قبلة الأنشطة السياحية في العالم، وأضاف: «نمتلك ثلث آثار العالم، فضلا عن وجود أكبر متحف للآثار في العالم أيضا».

النهوض بالسياحة والترويج لها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

وأوضح النائب أيمن عبد المحسن، أن ما تمتلكه مصر من موانئ تعبر عن واقع يفوق التصور والخيال، مؤكدا أن مجلس الوزراء أعلن وثيقة مصر الاقتصادية تضمنت السياحة والتي تستهدف معدل نمو 20% للوصول لـ45 مليار دولار في 2030.

وطالب البرلماني بضرورة توضيح وزارة السياحة الرؤية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، مطالبا بخطة تسويقية للترويج لأنشطة السياحة الجاذبة للاستثمار مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.