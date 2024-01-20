«الرعاية الصحية»: ندرس التعاون مع مونتسوريس الفرنسية لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددا من ممثلي «INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS _ IMM» مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا، وبحضور هيفاء الحربي، مدير التعاون الدولي بـIMM، وراميلا بنبتيكا، منسق التعاون الدولي بـIMM، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.

وناقش اللقاء، بحث سبل تكوين شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.

وأشار «السبكي»، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى والعلمي لتبادل الخبرات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية «HUP» لهذا الغرض.

اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والأفريقية والعالم، مؤكدًا أن السوق المصري واعِد ومحفِّز.

كما أكد أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.

وأكد «السبكي»، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

ودعا الدكتور أحمد السبكي، ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لـIMM، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات خلال زياراتهم لمصر، والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، كما دعاهم للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 7 مارس المقبل.

وأشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.