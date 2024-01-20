دعم الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج بـ2 مليون جنيه

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أهمية دور وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، موجهاً بضرورة التوسع في الخدمات والتيسيرات، وتقديم أوجه الدعم لتخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج اعضاء هيئة التدريس والذي انعقد بقاعه مجلس الجامعة بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، وأعضاء الصندوق من العمداء وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

973 مستفيدا من أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور حسان النعماني ان الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة المالي والاداري، وأيضاً استعراض إنجازات الوحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي في الفترة من بدايه أغسطس حتي نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 973 من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم سداد المطالبات المالية التي تحملتها الوحده لعلاجهم بقيمه تجاوزت مليون و900 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم الطبي وتقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لجميع منتسبيها.

تسليم 1312 بطاقة علاجية

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، أنه خلال الفتره أيضاً تم تسليم 1312 من البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وأسرهم من اجل تقديم خدمات طبية لائقه، كما تم خلال الإجتماع الموافقة علي عدد من الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لصرف الادوية المطلوبة وصرف مستحقاتهم المالية، لإجراءهم بعض العمليات الجراحية سواء داخل المستشفي أو في مستشفيات أخرى، وذلك طبقاً للائحة الخاصة بصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.