دبلوماسيون عن زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر: تعزز العلاقات بين البلدين

ما بين تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والوقوف على عدد من الملفات المهمة، تطرق عدد من الدبلوماسيين، للحديث عن دلالة زيارة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حاليًا إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية لمصر تعد الثانية من نوعها منذ توليه الحكم.

«هريدي»: الزيارة في إطار تنسيق المواقف

وفي إطار الزيارة بين الجانبين المصري والصومالي، يؤكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تأتي في إطار تنسيق المواقف المصرية الصومالية، والوقوف حول أساليب مواجهة تطورات الوضع في المنطقة الإفريقية وخليج عدن، التي تتأثر بما يحدث في قطاع غزة.

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ الأوضاع الملتهبة داخل الصومال مع تحركات القوى العديدة في المنطقة، أمر حذرت منه الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر التصعيد والمواجهات العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أنّ ما يحدث بين أثيوبيا والصومال يزعزع الأمن بالمنطقة الإفريقية بأكملها، وفي إطار ذلك، تتحرك الصومال في أكثر من محور من بينها مصر.

وتطرق «هريدي» للحديث عن عدد من التحديات التي تواجه مصر وأمنها القومي، وفي الوقت ذاته، ما تواجهه الصومال من توترات من جانب إثيوبيا، مشيرًا إلى أنّ مصر تحاول قدر الإمكان منع التصعيد.

تضامن مصر مع الصومال

ومنذ أيام، أعلنت مصر تضامنها مع الصومال، ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، وذلك في لقاء سامح شكري، وزير الخارجية وعلي محمد عمر القائم بأعمال وزير خارجية الصومال، في أثناء مشاركتهما بقمة دول عدم الانحياز في كمبالا عاصمة أوغندا، ووقتها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصومالية، إنّ «شكري» أكد الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال، اتصالا بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي، بجانب تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.

دلالة زيارة الرئيس الصومالي

وتعقيبًا لموقف مصر مع دولة الصومال، يقول الدكتور محمد صادق، مدير المركز العربي للدراسات السياسية لـ«الوطن»، إنه بعد تأييد الدولة المصرية، للموقف الصومالي بشأن عدم تدخل أحد في سياسيتها، دعت الصومال، لعقد اجتماع للجامعة العربية لمناقشة هذا الملف، وبعدها أتت زيارة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بناءً على الموقف المصري والصومالي المشترك.: «الزيارة لها أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالة، سواء فيما يتعلق برفض مصر والصومال، تدخل إثيوبيا في الشأن الداخلي للصومال، أو الحفاظ والتنسيق على أمن الدولة نتيجة تهديدات الحوثيين».