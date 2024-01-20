«الخارجية»: نتتابع الأزمة السودانية عن قرب.. وندعم سيادة الصومال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن ثمة قلق من التصعيد في البحر الأحمر، موضحًا أن التحرك المصري العالمي في البحر الأحمر، يعبر عن أهمية حركة الملاحة في تلك المنطقة.

وأضاف «أبو زيد» خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن الوضع الراهن نتيجة ما يحدث في قطاع غزة، مشددًا على عدم وجوب فصل تلك المشكلة عن تلك، ومطالبا بحل القضية الفلسطينية.

مصر تتعامل مع الأزمة السودانية بكل جدية

أكد أن مصر تتعامل مع الأزمة السودانية بكل جدية عبر تأكيدها على وقف العمليات العسكرية، ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية انخرطت في جهد كبير لحل الأزمة السودانية، عبر المبادرات الدولية وغيرها، للتعامل مع هذا الوضع، واستقبلت السودانيين على أراضيها.

الوضع في الصومال ملتهب

وذكر أنّ الوضع في الصومال ملتهب للغاية، نتيجة مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الصومال وإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن تعبر عن مصر على وحدة الصومال وسيادته، حيث تتحرك على مستويات عديدة في هذا الأمر، فهناك لقاءات هامة عقدها وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية أوغندا وجيبوتي، وهناك اتفاقات بضرورة دعم الصومال.