«التجارة» توقّع برتوكولا مع «النقل البحري» للتبادل العلمي والتدريبي

وقّعت وزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون بشأن التبادل العلمي والتدريبي بين الوزارة وجهاتها التابعة وكليات الأكاديمية، حيث وقّع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر مراسم التوقيع اللواء أحمد عبد العزيز، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، الدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادي ومساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

أهمية البروتوكول

وقال وزير التجارة والصناعة إنّ البروتوكول يسري لمدة عامين ويمثل نواة لتعاون علمي وتدريبي مستمر بين وزارة التجارة والأكاديمية، ويستهدف التنسيق بين الوزارة والأكاديمية في مجالات التدريب والتعليم والدراسات والاستشارات الإدارية، واللوجستيات، والبورصات السلعية، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتسويق وغيرها من المجالات.

فرص تدريب لطلاب الأكاديمية سنويا

وأوضح سمير أنّ الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها ستوفر في إطار البروتوكول فرص التدريب لطلاب الأكاديمية سنويا في المجالات المختلفة لإكساب الطلاب خبرات نظرية وعملية في التخصصات المتاحة وفقا لبرامج تدريبية يتم الاتفاق عليها وبما يحقق الجدية والالتزام وتقييم الطلاب وتنمية مهاراتهم، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّ الأكاديمية ستتولى بموجب الاتفاق المساهمة في بناء القدرات البشرية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وتعزيز التعاون في مجالات الدراسات المتخصصة وإعداد دراسات الجدوى، لافتا إلى أنّ الأكاديمية ستقدّم من خلال فروعها المنتشرة في الجمهورية مزيد من الخدمات لقطاع الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية.