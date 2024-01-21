مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة: قرابة الـ200 شهيد يسقطون يوميا

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إنَّ ما يحدث على الأرض هو استمرار وتصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين، إذ يسقط قرابة الـ200 شهيد يوميا، مما ترفع الحصيلة الكلية للشهداء والمصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل كثيف ويغير ويقصف عددا من المناطق كان آخرها مدينة رفح الفلسطينية، مستهدفا عدد من المنازل والأراضي الزراعية، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع أنَّه دوت انفاجارات بشكل عنيف وقوي في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشرقية بمحافظة خان يونس وأحزمة نارية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.