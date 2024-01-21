السيسي يحذّر: لن نسمح لأحد بتهديد أشقاء مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية، حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك، إنّه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، فتحدثنا عن أنّنا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض الاتفاق، ومن ثم نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ مصر ترى أنّ التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، متابعا: «رسالتي إلى إثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من المواني وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك».

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أنّ مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا: «محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل».

ووجّه الرئيس السيسي حديثه للرئيس الصومالي قائلا: «اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار».