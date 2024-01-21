طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة يعبرون عن سعادتهم بسهولة امتحان الهندسة

أعربت الطالبة نور علي إحدى طالبات الشهادة الإعدادية في البحيرة عن فرحتها عقب الانتهاء من امتحان مادة الهندسة، مؤكدة سهولة الامتحان.

وقالت نوران محمود، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية في البحيرة، إنّ امتحان مادة الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أنّ الوقت كان كافيًا للانتهاء من كل الأسئلة.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة، والبالغ عدد المتقدمين بها 116 ألفا و689 طالبا وطالبة، امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أمام 627 لجنة في 18 إدارة تعليمية.

وأنهى طلاب التربية الخاصة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وعددهم 56 طالب وطالبة امتحان مادتي الرياضيات والحاسب الآلي في 4 لجان بإدارات شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام جميع اللجان وانطلاق الامتحانات في مواعيدها المقررة.

وأوضح الديب أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع في يومها الثالث اليوم شهدت حالة من الهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر عن انتظام سير الامتحانات.