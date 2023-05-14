فرحة طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة.. العربي طلع سهل

أعرب طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة عن فرحتهم عقب الانتهاء من مادة اللغة العربية العربية، إذ أشارت روان فؤاد إحدى الطالبات أن الامتحانات جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة

ذكر محمود على أحد الطلاب أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة اليوم جاءت كما هو متوقع، مشيرًا إلى أن جميع أسئلة امتحان اللغة العربية كانت من كتاب الوزارة، كما أنهم انتهوا من أداء الامتحان قبل الوقت المحدد له.

فرحة طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

والتقط منه صديقه محمد إبراهيم أطراف الحديث ووجه مبتسماً قائلا: «الحمد لله امتحان العربي كان سهل جداً وخصوصاً الأجزاء اللي كنا قلقانين منها النحو والنصوص يارب باقي الامتحانات تكون سهلة».

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل 668 لجنة بمدارس المحافظة، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم 20/5/2023، وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم المختلفة.

كما صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 121487طالب وطالبه قد أدوا أمتحاناتهم اليوم فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وأدى طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة امتحانهم فى مادة اللغة العربية داخل 4 لجان بإدارات بندر دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، شبراخيت و15 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين أدوا امتحانهم فى مادة اللغة العربية و أدى 1630 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة.

مشيراً إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وتم ربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لتفعيل التواصل والتأكيد على المتابعة المستمرة اللحظية لسير الإمتحانات أولاً بأول وتذليل م