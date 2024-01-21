خطوات الاستعلام عن المعاش من «مصر الرقمية».. 11 مليون شخص مستحق الصرف

تُقدم بوابة مصر الإلكترونية، للمواطنين كافة، الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها بطريقة بسيطة وسهلة، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الخاص بالجهة التي يحتاج منها المواطن، الخدمة.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» الخدمات التي أضيفت على بوابة مصر الرقمية، وتساعد المواطنين في الانتهاء من الخدمات التي يحتاجونها.

الاستعلام عن المعاش المُنصرف

وأدرجت بوابة مصر الرقمية، عددًا من خدمات التأمينات الإلكترونية لها، عبر الرابط الرسمي https://digital.gov.eg/، ومن بين تلك الخدمات إمكانية الاستعلام عن المعاش المُنصرف للقائم بالصرف.

وخلال أيام قليلة، سيُصرف المعاشات لـ11 مليون مواطن مستحق للمعاش، وبذلك يستطيع المواطنين، الاستعلام عن المعاش الخاص بهم من خلال البوابة، عبر اتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن المعاش المُنصرف

في البداية، يدخل الشخص على بوابة مصر الرقمية، وبعدها يسجل دخول ويختار خدمة الاستعلام عن المعاش المنصرف للشخص القائم بالصرف، من خلال الرابط.