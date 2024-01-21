قصص نجاح 3 فتيات بمبادرة «أشبال مصر الرقمية»: «البرمجة غيرت حياتنا»

تُعد مبادرة «أشبال مصر الرقمية» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وإعدادهم لسوق العمل، وحققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، إذ استفاد منها أكثر من 200 ألف شاب وشابة من جميع محافظات الجمهورية بمختلف مستوياتهم التعليمية، ويأتي نجاح المبادرة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وحرصها على إعدادهم لسوق العمل، وتحقيق طموحاتهم.

من جهتها، قالت شيرين رجب إحدى الحاصلات على منحة تطوير مواقع الويب وخريجة كلية تجارة جامعة أسوان، إنَّها كانت تحب البرمجة وحاولت تعلمها بمفردها لكن كانت هناك أمور كثيرة تحتاج إلى متخصص، مضيفة «اكتشفت إن مركز إبداع مصر الرقمية في أسوان يقدم الخدمات التي أريدها بجودة عالية جدا، لم أصدق إلا عندما حضرت هناك».

وتابعت «شيرين» في مداخلة هاتفية مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بحكم الدراسة في كليتي، لم تكن لديّ أي خلفية معرفية عن البرمجة، ولكني تعلمت الأساسات التي تمكنني من اختيار أي مجال أريده، واستمريت في تعلم الأساسيات لمدة 3 أشهر، ثم اخترت أن أتخصص في تطوير الواجهات الأمامية ودرست 3 أشهر أخرى استطعت التخرج وعملت فري لانسنج لمدة 3 أشهر، وبعد هذه الفترة استطعت العمل في شركة إنترناشيونال مقرها بالمملكة العربية السعودية، بينما أعمل من مصر أون لاين».

مستفيدة من مبادرة «أشبال مصر الرقمية» تكشف تفاصيل لقائها رئيس الوزراء

أما فاطمة أحمد محمد إحدى المستفيدات من مبادرة «أشبال الرقمية» فكشفت تفاصيل لقائها برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته محافظة أسوان، قائلة: «في المبادرة تعرفنا على 5 مجالات مثل تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي، وبدأت الدراسة من ليفيل 2».

وتابعت: «طوال الشهر ندرس الكورسات بمفردنا فهي متاحة للجميع، وفي كل أسبوع نحصل على جلسة أون لاين يتم شرح فيها ما لم نفهمه من الدراسة ويتم التدريب عليها، وهناك جلسة في شهر نطبق فيها كل ما تعلمناه وهناك اهتمام كبير بالمهارات الاجتماعية».

وواصلت «فاطمة»، «سمعت عن المبادرة عندما كنت في الصف الثالث الإعدادي، فقد عملت على تطوير نفسي، وتعلمت من منصة الفيديوهات يوتيوب، وفي مرة وحدت إعلانا على المبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وأكدت «كان لي الشرف بدعوتي لحضور الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، ففد شاركت في تمثيل نماذج لبعض المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مثل براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية وبناة مصر الرقمية، وأعرب المسؤولون عن فخرهم بنا وعوملنا بشكل لطيف للغاية».

نعمة ممدوح رمضان: المنحة تهتم بسوق العمل واحتياجاته

فيما قالت نعمة ممدوح رمضان إحدى النماذج الناجحة والمستفيدة من مبادرة أشبال مصر الرقمية والحاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات إنَّ معهد إبداع معروف بالنسبة لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بسبب التدرب فيه بكل إجازة صيف وشتاء».

وأضافت الفتاة: «عندما أنهيت الدراسة بالكلية كنت مهتمة بالتقديم في منحة التخرج، وأحمد الله على أنني قبلت لأن المنحة تهتم بسوق العمل واحتياجاته وتخصصت في هذه المنحة باختبار البرمجيات».

وأكملت: «الدراسة في المنحة أفادتني كثيرا على مستوى المهارات التقنية ومهارات التواصل وغيرها من المهارات، والمعهد يراعي احتياجات سوق العمل ويعمل على تغطيتها، والطلاب يحاولون تعلم كل شيء، يمكننا القول بأنهم طماعون في الحصول على كل المهارات والتقنية ذات الصلة بالمجال الذي يتخصصون فيه وهذا أمر رائع، والطالب يجب أن يكون لديه شغف لدراسة البرمجة».