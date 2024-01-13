وزير الاتصالات: شبكة مصر الرقمية ربطت أكثر من 20 ألف مبنى حكومي

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شبكة مصر الرقمية استطاعت أن تربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي من أصل 35 ألف مبنى، بأسلوب رقمي نمطي، من شأنه أن يسهل عملية تبادل المعلومات بشكل سريع، مؤكدًا أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية انتقال رقمي وليس ورقي.

انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وبيّن وزير الاتصالات، خلال لقائه ببرنامج «من العاصمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الانتقال ليس انتقالًا مكانيًا فقط، بل هو نقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة، وجرى الإعداد لذلك، من خلال التنسيق بين الوزارات فيما بينها، خلال الملفات المشتركة، واتباع الأساليب الرقمية الجديدة.

رقمنة الملفات التي تعمل عليها الحكومة

وأوضح «طلعت» أنه جرى رقمنة الملفات التي تعمل عليها الحكومة، خلال الفترة الحالية، والبالغ عددها 250 مليون مستند، بملفات رقمية يسهل تبادل تلك البيانات التي تحتويها الوثائق، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهل تشارك الحومة فيما بينها، وتبادل البيانات والمعلومات بالأساليب النمطية الحديثة.