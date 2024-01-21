هل يوجد زيادة في المعاشات فبراير 2024؟.. «التأمينات» توضح التفاصيل

يطرح العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات وعددهم 11 مليون مواطن، أسئلة عديدة بشأن زيادة المعاشات فبراير 2024، ونوضح ذلك حسب القانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات فبراير 2024

وترصد السطور التالية، إجابة على سؤال هل يوجد زيادة في المعاشات فبراير 2024.

وحسب القانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا يوجد زيادة المعاشات في فبراير 2024، فالزيادة حسب قانون التأمينات والمعاشات تكون في شهر يوليو من كل عام، إن لم يصدر قرار جديد بغير ذلك.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية، أنّ الزيادة الخاصة بالمعاشات تكون بنسبة 15%، لذلك سيتم صرف المعاش الخاص بشهر فبراير المُقبل 2024 دون أي زيادة.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2023، بوجود زيادة استثنائية قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وجرى صرفها للمواطنين بأثر رجعي في شهر أكتوبر، فضلًا عن صدور قرار في يناير من العام الجاري 2024 برفع قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، والحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.