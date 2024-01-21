«هي تستطيع» تطلق الدفعة الثانية من برنامج رائدات الجمهورية الجديدة

أعلنت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت عنوان «سيدات اليوم.. مستقبل الغد»، بهدف مساعدة رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مواكبة السرعة والبقاء في الصدارة.

برنامج رائدات الجمهورية الجديدة

وأوضحت مؤسسة هي تستطيع للتنمية، فى بيان، أن البرنامج يسعي إلى مساعدة السيدات على البدء في مشاريعهن الخاصة، إضافة إلى إكسابهن العديد من المهارات التي من شأنها المساعدة على نجاح هذة المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم توفير أساتذة متخصصين لإرشاد المتدربات بتقديم النصيحة وتمهيد الطريق لهن.

أساسيات ريادة الأعمال

وأضافت المؤسسة، أن البرنامج يقام على مدار 6 أيام بواقع أكثر من 20 ساعة تدريبية، تنقسم بشكل أساسي إلى سبع محاور، المحور الأول عن «المهارات البيولوجية للقيادات النسوية»، والمحور الثاني «برنامج الكورت في مهارات التفكير»، والمحور الثالث عن «برنامج كايزن للإدارة»، والمحور الرابع عن «برنامج سكامبر للخيال»، والمحور الخامس «الريادة والابداع القيادي»، والمحور السادس «أساسيات ريادة الأعمال»، والمحور السابع «طرق عمل دارسة الجدوى».