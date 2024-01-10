ما هي أهداف برنامج ريادة الأعمال التابع للقومي للمرأة؟

يعمل المجلس القومي للمرأة على حماية المرأة المصرية ودعمها، ويسعى جاهدا إلى تمكينها، ويتبع كل السبل الممكنة في إطار تنفيذ ذلك الهدف، من خلال تنظيم برامج تدريبية أو ورش عمل أو ندوات، تعمل على التثقيف ورفع الوعي حول حقوق المرأة وأهمية احترامها وتمكينها.

برنامج ريادة الأعمال

ومن البرامج التي يعمل عليها القومي للمرأة هو برنامج ريادة الأعمال، وهو أحد البرامج الذي ينظمه المجلس من أجل دعم السيدات وإكسابهن المهارات اللازمة حتى يتمكن من امتلاك مشاريع تصبح مصدر دخل لهم.

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا البرنامج يهدف إلى أن برنامج ريادة الأعمال يسعى إلى تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال.

شرح قواعد المحاسبة

كما يتم من خلال البرنامج تعريف السيدات على العمل التجاري وشرح مفاهيمه، وشرح قواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، بحيث ينشئن مشاريع بشكل سليم ومقنن، وقالت عضو القومي للمرأة: «في البرنامج نعرَّف السيدات أساسيات الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري».

وتعتبر سيدات الريف هن المستهدفات من هذا البرنامج، وذلك في إطار خطى المجلس القومي للمرأة من أجل دعم المرأة الريفية والارتقاء بمستواها التعليمي وتثقيفها، وزيادة وعيها، وتمكينها اقتصاديا، خاصة أن المرأة الريفية عانت لسنوات طويلة من التهميش.