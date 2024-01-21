رئيس الصومال: أشكر السيسي على دعمه الفوري لإدانة تصرفات إثيوبيا

عبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن سعادته بوجوده في القاهرة ومناقشة تعزيز العلاقات الدولية مع مصر، قائلا: «من دواعي سروري أن أتواجد معكم في القاهرة، وأناقش تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة، والعلاقات الثنائية».

وقال الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار وكرم الضيافة، الصومال تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة».

وتابع: «أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أكدت مجددًا على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضي في النظام العالمي».

وأكمل: «أود أن أشكر الرئيس السيسي على الدعم الفوري الذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه في الأول من يناير 2024، ويأتي في وقت يضمن الالتزام بالقانون الدولي».

وأضاف: «نفس الدعم القوي والملزم الذىينتلقاه من جميع شركائنا الدوليين والإقليميين اللذين أكدوا جميعًا الحاجة المطلقة لأن تلتزم بالقانون الدولي ونحترم سيادة الأراضي الصومالية».