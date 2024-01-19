فلاحو الدقهلية يشكرون الرئيس السيسي على مبادرة «ازرع».. التقاوي بنصف الثمن

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ندوة ضمن مبادرة «ازرع» بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية، والتي نفذتها الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، للحديث عن أهمية القمح.

وقال ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة ازرع أطلق التحالف الوطني المرحلة الأولى منها في 2022 حيث استهدفت زراعة 150 ألف فدان في 8 محافظات، وهي: «الدقهلية البحيرة، القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج» وقدمت عددًا من الخدمات منها دعم التقاوي بنصف السعر بخصم 50%، مضيفا: كما جرى عقد المؤتمر للتحالف الوطني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2023 وأشاد بالمبادرة وتم تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة.

وأضاف: تم التوجيه باستهداف مليون فدان في المرحلة الثانية من المبادرة التي تولي أهمية قصوى بالمزارع والفلاحين ودعم المزارع في ‘نتاج محصول القمح، حيث يتم العمل في عدد من المحافظات وهي الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الفيوم بني سويف المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، أسوان، الاسماعيلية، الأقصر»، وتُنفذ على 3 محاور، وهي: توزيع التقاوي مدعمة بنصف الثمن ومصدرها إدارة إنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، والمحور الثاني المداري الحقلية، والمحور الثالث تقديم الدعم الفني للمزارعين خلال الزيارات الحقلية.

تقديم الشكر للرئيس

ويقول محمد حامد نصار، أحد المزارعين بالدقهلية، إنه زرع 5 فدادين من محصول القمح، لافتًا إلى أن هناك توسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف محمد أبو شريف، مزارع بالدقهلية، نحن كمزارعين استفدنا بشكل كبير من المبادرة ونتقدم بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الرائعة، وحرص القائمين عليها على توعيتنا في كيفية الري والتسميد، وكنا نتمنى مثل هذه المبادرة من سنوات طويلة، وبدأنا بالتوسع في زراعة القمح حتى في منطقة الجبل زرعنا قمح محصول القمح أصبح متواجد في كل مكان وزاوية في محافظة الدقهلية.

تعظيم إنتاج محصول القمح

في السياق، قال الدكتور أنور العجيز، رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بالدقهلية، إن ما قام به التحالف الوطني خلال هذه الفترة مهم جدا بالنسبة للمزارع في دعمهم للفلاح وثمن الشيكارة بنصف الثمن من 550 جنيه لتصبح 275 جنيها فقط، وجميعنا نعمل على تعظيم إنتاجية محصول القمح، وفي الحملة القومية لدينا هذه السنة 200 حقل إرشادي، بالإضافة إلى مشروع الترشيد على مساحة 450 فدانا ولدينا فريق علمي يضم كل التخصصات التي تخدم محصول القمح مثل الوقاية والتغذية وأمراض النبات وغيرها، وفي حال أن المزارع لديه مشكلة يقوم بالاتصال بنا فورا ونبدأ بحل مشكلته من خلال الباحث المختص.

ويتابع المهندس محمد صبحي، مدير الجمعيات الزراعية ببلقاس، سعر التقاوي في مبادرة ازرع تبلغ 275 جنيه، حيث جرى توزيع 49 ألف شيكارة في نطاق المحافظة، ونقوم بزراعة أصناف جيزة 95 و171 لمحصول القمح وهي أصناف قوية وذات جودة عالية بسبب المبادرة أصبح هناك توسع كبير في زيادة الفدادين وتوسعة الرقعة الزراعية من المحصول الاستراتيجي والأسعار جيدة لم نشهدها من سنوات من حيث توفير كذلك الكيماوي، وسهولة الحصول عليه مما شجع المزارعين على زيادة المساحة، وصنف 171 يحتاج من 70 كيلو الى 90 كيلو من التقاوي للفدان وصنف الـ95 يحتاج من 45 كيلو إلى 50 كيلو من التقاوي للفدان أصناف ذات جودة عالية وتتحمل الملوحة والإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وزراعة القمح تبدأ من 15 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر والحصاد من 15 أبريل وحتى 1 مايو.