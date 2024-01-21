ضبط 251 مخالفة تموينية في المخابز خلال حملات رقابية بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى مراكز وقرى المحافظة بشكلٍ مستمرٍ بالتعاون مع مديرية التموين؛ لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلًا عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز «المنيا - بني مزار - مطاي»، من ضبط 113 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، منها 74 مخالفة بقرى «صفط الخمار - دمشير - تلة»، و17 مخالفة بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار، وتحرير 22 مخالفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بقطاع أبوعزيز بمركز مطاي تنوعت ما بين «بيع بأزيد من السعر - ذبح خارج السلخانة ـ عدم نظافة - عدم وجود ميزان حساس ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات»، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي مراكز «ملوي - أبوقرقاص - ديرمواس»، واصلت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، إذ تحرر 138 مخالفة تموينية منها 29 مخالفة في الأسواق بمركز ملوي، و61 مخالفة بأبوقرقاص و38 مخالفة بمركز ديرمواس، ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخبز المنتج، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.