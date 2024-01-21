«تموين المنوفية»: انخفاض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية مارس المقبل

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، الاتفاق مع بعض الشركات والمصانع وتجار الجملة والتجزئة وجميع حلقات التداول، بخصوص وضع التسعيرة على المنتج بواسطة أصحاب الشركات، وتحديد موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية .

وضع التسعيرة على المنتج

وقال أسامة مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنّه تم مخاطبة بعض المصانع والشركات لوضع التسعيرة على المنتج خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السلع الاستراتيجية التي سيوضع عليها التسعيرة هي «السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول المعبأ والجبن المعبأة والألبان».

موعد انخفاض أسعار السلع

وتابع مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن موعد انخفاض الأسعار سيأتي تزامنا مع تطبيق نظام وضع التسعيرة على المنتج، ومن المقرر أن يتم وضع التسعيرة في بداية شهر مارس المقبل على السلع الاستراتيجية مع احتمالية زيادة هذه السلع.

معارض أهلا رمضان

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنّه جارٍ التنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن تحديد الأماكن في جميع مراكز المحافظة، فضلًا عن إقامة المعرض الرئيسي في شبين الكوم، ومن المقرر فتح المعارض في الفترة بين 15 فبراير وحتى 15 مارس.