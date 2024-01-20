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رئيس «مياه المنيا»: تطهير وصيانة محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

كتب:

اسلام فهمي
10:14 م | السبت 20 يناير 2024
رئيس المياه يتفقد أعمال التطهير ببحيرات الأكسدة

رئيس المياه يتفقد أعمال التطهير ببحيرات الأكسدة

تفقد المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، صباح اليوم السبت، محطة معالجة بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، بطاقة استيعابية 40000 متر مكعب/ يوميًا، التي تخدم العديد من المصانع بالمنطقة الصناعية/ وكذلك منطقة الغابات الشجرية.

وأكد رئيس «مياه المنيا» في بيان، ضرورة القيام بأعمال التطهير والصيانة بشكل مستمر، وذلك لضمان حسن سير وانتظام العمل وكذلك حل أي شكاوى من المستثمرين بشكل فوري وسريع.

صيانة ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي بالمنيا

كما تفقد  أعمال صيانة ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بطاقة تصميمية 540ل/ث، والتي تخدم المنطقة الصناعية.

وأكد رئيس «مياه المنيا» على الأعمال خلال أسبوع، مما يساهم في تعزيز الطاقة الإجمالية لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية.

اختتم بالإشارة إلى حرص الشركة على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ الأعمال والصيانة، مع تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع.

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بقلم اسلام فهمي