الجيش الأوكراني يستهدف موقعا عسكريا روسيا في دونيتسك

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية في أوديسا، إنّ تبني الحكومة الأوكرانية، استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة دونيتسك القابعة تحت السيطرة الروسية، إضافة إلى استهداف مجموعة من محطات تخزين الوقود بإحدى الشركات في بحر البلطيق، تطور مهم بالعملية العسكرية.

قطع الإمدادات والوقود عن القوات الروسية

وأضاف خلال بث مباشر على الهواء عبر «القاهرة الإخبارية»، أنّ أوكرانيا وصفت هذه الهجمات، بأنها نجحت في قطع الإمدادات والوقود عن القوات الروسية، إضافة إلى أنّ الميناء يُستخدم كدعم استراتيجي للحكومة الروسية في عملياتها ضد الأراضي الأوكرانية.

الوصول إلى كوبجانسك

وتابع أنّ التقدم الروسي، سيمكن القوات من الوصول إلى كوبجانسك، وهي المدينة التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ بدء هجومها المضاد على أوكرانيا في أواخر الربيع الماضي، لأهميتها الاستراتيجية.