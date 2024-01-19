تحسبا للحرب مع روسيا.. «الناتو» يعلن تنفيذ أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة

أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» البدء في أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة لتدريب العسكريين تحسبًا لحرب قادمة مع روسيا، وأكد الحلف أنه من المقرر انضمام نحو 90 ألف جندي إلى التدريبات على الأسلحة وتدريبات متنوعة أخرى، بحسب «رويترز».

قال كريس كافولي، القائد الأعلى لحلف الناتو، قال إن المناورة العسكرية ستسمر حتى شهر مايو المقبل، وهناك أكثر من 50 سفينة من حاملات الطائرات إلى المدمرات العسكرية ستشارك في المناورة، فضلًا عن 80 طائرة مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار وما لا يقل عن 1100 مركبة قتالية، بما في ذلك 133 دبابة و533 مركبة مشاة قتالية.

التدريبات تتعلق بتنفيذ حلف الناتو لخططه الإقليمية

وأوضح «كافولي» إن التدريبات تتعلق بتنفيذ حلف الناتو لخططه الإقليمية، وهي أول خطط دفاعية يضعها الحلف منذ عقود طويلة، وتوضح الخطط بالتفصيل كيفية الرد على أي هجوم روسي.

ولم يذكر حلف الناتو روسيا بالاسم في بيانه، لكن «رويترز» أشارت إلى أن الوثيقة الاستراتيجية العليا للحزب تحدد روسيا باعتبارها التهديد الأكبر والمباشر للحلف.

وأوضح حلف الناتو أن «المدافع الصامد 2024» سيُظهر قدرة الناتو على نشر قوات بشكل سريع من أمريكا الشمالية وأجزاء أخرى من الحلف لتعزيز الدفاع عن أوروبا، وستشارك القوات المشاركة في التدريبات، التي ستتضمن محاكاة لنقل أفراد إلى أوروبا بالإضافة إلى تدريبات على الأرض، من دول الناتو والسويد، التي تأمل في الانضمام إلى الحلف قريبًا.