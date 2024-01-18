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خبير علاقات دولية: روسيا تريد مشاطرة الولايات المتحدة في قيادة العالم

كتب:

هاجر عمر
07:42 م | الخميس 18 يناير 2024
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن السياسة تجعل كل الدول تبحث عن مصالحها، لافتا إلى أن روسيا الاتحادية اليوم تقدم نفسها كقوى عالمية، قوى تريد أن تشارك في صناعة القرار الدولي.  

روسيا ترغب بمشاركة الولايات المتحدة بقيادة العالم  

وأضاف "البرديسي" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن روسيا تؤكد بتقديمها هذه المشروعات أنها تريد مشاطرة الولايات المتحدة في قيادة هذا العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تستأثر بصناعة القرار العالمي.

قوى عديدة تريد أن تشارك في صياغة القرار الدولي

وأوضح أن قوى عديدة تريد أن تشارك في صياغة القرار الدولي، في مقدمتها روسيا الاتحادية، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يتفائل البعض، إذ أنه ما قيمة القرارات التي ستقف بالنهاية بالفيتو الأمريكي، لكنه أصبح يمثل إحراجا للولايات المتحدة الامريكية.

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