«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحمل مسؤولية ما يحدث في غزة لأمريكا

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، حسين مشيك، إنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد خلال مؤتمر صحفي قدرة بلاده على لعب دور الوساطة في تسوية الأزمات بالشرق الأوسط، ولم يقتصر إعلانه عن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وتحدث عن أزمات الشرق الأوسط.

وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء، أنّ لافروف أكد أنّ أي حل لا يكون فيه حل للقضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية لن يكون حلا مستداما أو لوقف إطلاق النار بشكل دائم، لكن سيكون هناك هدن لسنوات أو أشهر أي لبضعة وقت ثم يتم استئناف الأعمال العدائية والقتالية.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية الروسية أراد أن يحمل اليوم مسؤولية ما يحدث في فلسطين وغزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة فشل سياساتها في إدارة هذه الأزمة.

ولفت إلى أنّ لافروف أكد أنّ ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا واعتدائهم على اليمن يعد اختراق واضح للقانون الدولي، وأنّ الأمم المتحدة لم تعط الحق للولايات المتحدة في استهداف اليمن مثل ما فعلت في ليبيا.

وأوضح أنّ لافروف أوضح أنّ جلسة مجلس الأمن ستقدم مقترحات بشأن تسوية القضية الفلسطينية وحل أزمات الشرق الأوسط، إذ تعتبر روسيا أي حل لما يحصل في الشرق الأوسط يجب عبر الحوار بشكل جماعي.