صرف الدفعة 182 من قروض مشروعات الشباب في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 182 من قروض مشروعات شباب الخريجين؛ ليكون إجمالي ما تم صرفه 121.7 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قروض للشباب بالدقهلية للمشاريع

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنّ جرى صرف القروض لجهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 8 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أنّ الدفعة الجديدة هي 24 شابا وفتاة، 13 من الذكور - 11 من الإناث، لإقامة مشروعاتهم ليكون الإجمالي 121.7 مليون جنيه استفاد منها 13229 شابا وفتاة.

العمل علي تيسير الإجراءات للشباب بالدقهلية

وأوضح أنه يجب تيسير إجراءات الحصول على القروض وفقا للشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، إذ تجد القروض إقبال كبير ويتزايد لكونها دون فوائد، لتسهيل الأمور علي الطلاب ومساعدتهم في توسيع دائرة عملهم والاعتماد على ذاتهم.