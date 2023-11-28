«التخطيط» و«إيفاد» يبحثان سبل دعم مشروعات الشباب الخضراء في «COP28»

اجتمع السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ مع دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وذلك لبحث سبل التعاون خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» المنعقدة بدبي نهاية نوفمبر الجاري.

تحول المبادرة إلى منصة حقيقية للعمل المناخي

وخلال اللقاء، استعرض السفير هشام بدر التطور الذي شهدته الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عملية التقييم، وجهود تدريب المدربين، وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات المشاركة بالمبادرة، مما أسهم في تحول المبادرة إلى منصة حقيقية للعمل المناخي على مستوى الجمهورية.

وأكّد دعم المبادرة المستمر لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى التكريميات التي حصل عليها أصحاب المشروعات الفائزة بالدورة الأولى على المستوى الدولي، متطلعًا للعمل مع الفائزين بالدورة الثانية ومتابعة أدائهم.

وأشار إلى حالة الحراك التي خلقتها المبادرة في المجتمع المصري، فالمبادرة استطاعت تحقيق اللامركزية من خلال إشراك مختلف المحافظات، بالتعاون مع مختلف الهيئات، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص مما ساهم في نشر الوعي بمخاطر تغير المناخ وضرورة إيجاد حلول حقيقية للتصدي لها، أو التكيف معها.

دعم ابتكار الشباب

من جانبها، أبدت دينا صالح تطلعها للتعاون في المراحل المقبلة من المبادرة، وعلى رأسها COP 28، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمبادرة والمشروعات الفائزة بها، مؤكدة اتساق اهداف المبادرة مع مبادئ الايفاد بما يخص دعم ابتكار الشباب، من خلال التمكين الاقتصادي لتحقيق عملية إنتاجية متنوعة ومستدامة.