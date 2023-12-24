بينها مركز التكوين المهني.. 5 مشروعات لدعم الشباب في القاهرة خلال 2023

شهدت محافظة القاهرة، خلال عام 2023، إطلاق وتنفيذ عددٍ من المشروعات لدعم الشباب، وتأكيد أنّهم عماد الدولة، وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، والعمل على تطوير مراكز الشباب فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات التي تعبر عن رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب وتمكينهم.

وكان من أهم المشروعات التي نُفّذت في القاهرة عام 2023، وفق تقرير المحافظة ما يلي:

افتتاح مركز التكوين المهني بعد التطوير

- المركز يحقق رؤية الدولة بتدريب وتأهيل ذوي الهمم والشباب.

- يتم التدريب على الحياكة والنول والسجاد وأعمال الفخار وصناعة الجلود والمنظفات داخل المركز.

- إقامة معارض لتسويق منتجات الشباب.

افتتاح استاد السلام بعد التطوير

- شملت الأعمال إحلال وتجديد شبكة المرافق، وإنشاء تراك نجيل صناعي، وملعب متعدد الأغراض، وملعب نجيل صناعي، وجيم، ومنطقة أطفال وتطوير استاد كرة القدم، وحمام السباحة.

- العمل على اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا، والعمل على تأهيلها للمشاركة في البطولات.

- تطوير المنشآت الرياضية والاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

معرض بيزنس يا شباب

- أكبر معرض منتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب في القاهرة.

- توفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف، ودعم المنتج المحلي خصوصًا الحرف التراثية واليدوية.

- تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على الموروثات من الحرف اليدوية.

افتتاح 3 مشروعات إنشائية وخدمية داخل نادي الشمس

- افتتاح مجمع ملاعب كرة القدم الخماسية ومجمع ملاعب بادل التنس وصالة جمانيزيوم الرجال.

- تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية.

افتتاح منشآت رياضية بمركز 15 مايو

- افتتاح مجمع حمامات السباحة وإعادة إنشاء حمام أوليمبي، حمام غطس وحمامي سباحة للأطفال.

- ممارسة الأنشطة الرياضية لتنمية الشباب جسديا وفكريا ونفسيا.