رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحفيين»: لجنة القيد تعقد جلسة للمتقدمين لجدول المشتغلين في 28 يناير

كتب:

أحمد البهنساوى
03:52 م | الأحد 21 يناير 2024
نقابة الصحفيين - أرشيفية

نقابة الصحفيين - أرشيفية

قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس وكيل النقابة، انعقاد جلسة لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين، والتي يتقدم لها 145 زميلًا من المقيدين بجدول تحت التمرين وأمضوا المدة القانونية للنقل إلى جدول المشتغلين.

لجنة القيد في نقابة الصحفيين

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنّها ستنعقد في الواحد ظهرا في مقر نقابة الصحفيين وذلك في المواعيد الآتية:

- يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 من رقم «1-48».

- يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 من رقم «49- 97».

- يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 من رقم «98- 145».

اقرأ المزيد:

قافلة طبية مجانية للعيون بنقابة الصحفيين.. و 50% خصم على عمليات الليزك

«الصحفيين» تستضيف وزير الخارجية الأسبق لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

«الصحفيين الفلسطينيين»: تجاهل قرار محكمة العدل سيحرج المجتمع الدولي

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح مهدد بالشلل ويحتاج علاجا عاجلا
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.