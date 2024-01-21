«الصحفيين»: لجنة القيد تعقد جلسة للمتقدمين لجدول المشتغلين في 28 يناير

قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس وكيل النقابة، انعقاد جلسة لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين، والتي يتقدم لها 145 زميلًا من المقيدين بجدول تحت التمرين وأمضوا المدة القانونية للنقل إلى جدول المشتغلين.

لجنة القيد في نقابة الصحفيين

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنّها ستنعقد في الواحد ظهرا في مقر نقابة الصحفيين وذلك في المواعيد الآتية:

- يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 من رقم «1-48».

- يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 من رقم «49- 97».

- يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 من رقم «98- 145».