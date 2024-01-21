أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ثبات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد؛ إذ لم يطرأ على سعر الريال السعودي داخل كافة البنوك المصرية أي تغير منذ بداية التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، الذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في منتصف التعاملات 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.23 جنيه.