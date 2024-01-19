سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصري، في ظل إقبال المواطنين للحصول على الريال السعودي، للسفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، إذ سجل داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الجمعة 19-1-2024 بالبنوك المصرية، كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.