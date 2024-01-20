رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 بالبنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:42 ص | السبت 20 يناير 2024
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، 8.19 للشراء.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت:8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف أسعار الشراء والبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 بالبنوك

سعر الريال السعودي اليوم الإربعاء 17-1-2024 في البنوك المصرية
بقلم محمد سعيد الشماع