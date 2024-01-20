سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، 8.19 للشراء.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت:8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.