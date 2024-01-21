يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 -1-2024 في البنوك المصرية، استقراره عند السعر الذي سجله أمس السبت، تزامنا مع زيادة البحث عن سعره في الفترة الحالية من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك وفقا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21 -1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء أم سعر البيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه بيعا أما سعر الشراء 8.19 جنيه.