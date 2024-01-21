أسماء الجمال: الرئيس السيسي ينتصر دائما لقضايا القارة السمراء

أشادت النائبة أسماء الجمال، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية اليوم الأحد، مؤكدة أن تصريحات الرئيس السيسي دائما ما تنتصر لقضايا القارة السمراء واستقرار المنطقة بأكملها.

موقف مصر ثابت من القارة الإفريقية

وشددت «الجمال» في بيان لها، على أن موقف مصر الثابت، هو الوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره في ظل ما يتعرض له من محاولات للمساس بوحدته، بعد إعلان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عن توصله لاتفاق مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، يتيح لأثيوبيا الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم، عبر استخدام ميناء بربرة وإنشاء قاعدة عسكرية به، مقابل اعتراف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة.

علاقات البلدين التاريخية المتميزة

وأشارت النائبة إلى أن هذه التحركات تهدد وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة، موضحة أن هذه الزيارة تستهدف توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، علاوة على تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الرئيس السيسي إزاء سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدة أن دعم مصر لدولة الصومال يأتي تأكيدا لدور مصر التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.