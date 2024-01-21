رئيس الصومال: الشراكة مع مصر تعزز العلاقات بين البلدين

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إنَّ الاتفاق الذي جرى توقيعه في مطلع يناير 2024، للحفاظ على أمن واستقرار الأراضي، يأتي في وقت صعب، ويضمن الالتزام بالقانون الدولي، ويجب على إثيوبيا، الالتزام به واحترام سلامة وسيادة الأراضي الصومالية.

رئيس الصومال: لن نسمح بالاستيلاء على الأراضي

وأضاف الرئيس الصومالي، في مؤتمر صحفي اليوم، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «الصومال لديها إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح بالاستيلاء على الأراضي من دول أخرى دون موافقة دولتنا صاحبة السيادة، بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر».

الشراكة بين مصر والصومال

واستطرد: «نؤكد لشركائنا الدوليين، أنّ الشراكة بين مصر والصومال في المجالات كافة لا تهدد أي بلد آخر، وتثبت الاستقرار ورخاء البلدين، ونتطلع إلى التعزيز والدفع قدمًا بنتائج المناقشات من أجل مستقبل مشرق لبلدينا».