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برلماني عن «التنسيقية»: أرقام السياح هزيلة مقارنة بالإمكانيات

كتب:

محمد أيمن سالم
06:33 م | الأحد 21 يناير 2024
النائب أحمد فوزي

النائب أحمد فوزي

انتقد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه الأرقام الهزيلة لعدد السياح القادمين لمصر، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

مجلس الشيوخ

وقال النائب أحمد فوزي، خلال كلمته في مجلس الشيوخ، اليوم، إن هذه الأرقام لا تناسب دولة بحجم الدولة المصرية، فقط 14 مليون سائح أرقام هزيلة إذا تحدثنا عن دولة بها كم كبير من السواحل والأماكن الأثرية والسياحة العلاجية والدينية.

وشدد النائب أحمد فوزي، على ضرورة الاهتمام في هذا القطاع في ظل هذه الأوضاع بالغة الخطورة والظرف بالغة الحساسية، وفي ظل حاجة الدولة المصرية للنقد الأجنبي، خاصة في ظل ما حدث في ملف تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يحمل هذا القطاع عبءا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وزارة السياحة

وقال النائب أحمد فوزي، إن هذه الجلسة كان يجب أن يشارك فيها عددا من وزراء الحكومة وليس وزارة السياحة فقط، وكان يجب حضور وزير الطيران ليتحدث عن هذا الملف والتنمية المحلية ليتحدث عن دور المحافظين ووزيرة البيئة.

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