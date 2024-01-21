عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نتنياهو بين شقي الرحى.. إما الاستمرار بالحرب أو الدخول في مفاوضات للإفراج عن المحتجزين».

أكثر من 100 يوم على عدوان الاحتلال

بعد أكثر من 100 يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تتزايد الشكوك في الأوساط الإسرائيلية حول قدرة حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتنياهو على تحقيق أي إنجاز يذكر.

صحيفة نيويورك تايمز أشارت في تقرير لها إلى أن نتنياهو وحكومته أصبحا في مأزق إستراتيجي كبير، خاصة مع تأكيد مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن الدخول في معركة طويلة الأمد في غزة للقضاء على الفصائل الفلسطينية ستكلف على الأرجح حياة المحتجزين بالقطاع.

الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته في غزة

الصحيفة الأمريكية نقلت أيضا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن استعادة المحتجزين وتدمير الفصائل الفلسطينية أصبحا الآن هدفين غير متوافقين تماما، وأن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته في غزة على جزء أصغر بكثير مما تصورته الحكومة في خطط المعركة منذ بداية الحرب.