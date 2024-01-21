بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي لـ«نتنياهو» به.. ما هو لواء جولاني؟

ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت هدد رئيس الوزراء نتنياهو باصطحاب قوة من لواء جولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب، في أشد دلالة على عٌمق الخلافات داخل إسرائيل.

وأوضح الموقع أنَّ «جالانت» حاول اقتحام مكتب نتنياهو لدرجة أن الأمر كاد أن يصل إلى الاشتباك بالأيدي، وقد سُمع وزير الدفاع وهو يقول إنَّه سيأتي المرة القادمة ومعه قوة من لواء جولاني.

معلومات عن لواء جولاني

وفيما يلي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن لواء جولاني:

1- تأسس عام 1948 أي قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

2- تعود بدايته إلى العصابات الصهيونية التي قدمت إلى فلسطين، كما كان يضم سكان المستوطنات ومجندين من عدة مناطق.

3- يتكوّن من عدة كتائب مُهمتها الأساسية العمليات خلف خطوط العدو، فضلاً عن قتال المٌدن والشوارع وجمع المعلومات والاستطلاع كذلك.

4- تعود تسمية جولاني إلى بدايات تمركزه في منطقة الجليل الأدنى، إذ اشتق اسمه نسبة إلى تلك المنطقة.

5- مقره الحالي يقع ضمن مٌعسكر في منطقة بين عكا ونهاريا.

6- يٌوصف هذا اللواء بأنه نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

7- يتلقى عناصره تدريبات قاسية وشاقة ومتنوعة مثل نصب الأكمنة والتمويه والاستطلاع.

8- يتميز جميع المُنتمين للواء بالقدرات البدنية والقتالية ذات الكفاءة العالية.

9- يرمز له بشجرة زيتون خضراء اللون على خلفية صفراء، أما رايته فتتكون من مثلثين صفراوين.

10- من المعروف أن لواء جولاني خاض عديداً من المعارك ضد الجيوش العربية منها الجبهة السورية في حرب أكتوبر 1973.

11- واجه معاناة كبيرة في قطاع غزة حتى تم سحبه في إطار ما قيل إنه إعادة تنظيم صفوف.