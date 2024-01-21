حكاية «الحفرة» الشاهد على مشاجرة نتنياهو وجالانت.. يتواجد بها أسبوعيا

«كرياه»، المركز الحكومي الإسرائيلي والمعروف إعلاميا باسم «الحفرة»، يعد المكان الأبرز الشاهد على تطورات الوضع بين بينامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي؛ إذ حالو الأخير اقتحام مكتب نتنياهو في «كرياه» كما هدد أنّه في المرة القادمة سيحضر قوة من لواء جولاني لفرض النظام، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

ما قصة «كرياه» المعروفة باسم «الحفرة»؟

وفيما يتعلق بـ«الكرياه» التي يعد مركز اجتماع «نتنياهو» بمجلس الحرب منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، هي في الأساس منطقة في وسط تل أبيب، وتضم المركز الحكومي لمنطقة تل أبيب وقاعدة قوات الدفاع الإسرائيلية الرئيسية، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، واليت أشارت إلى ظهور اسم «الحفرة» خلال كافة الأخبار المتعلقة باجتماعات وزارة الحرب الإسرائيلية ورئاسة هيئة أركان جيس الاحتلال.

وبحسب ما جاء في موقع «رؤيا الإخباري» الإردني، إن «الكرياه» تنقسم بين جزءاً شماليا وهي عبارة عن قاعدة عسكرية وجزءاً جنوبيا ذات الطابع المدني، وتعد ممتدة إلى منطقة الاستيطان تحديدا بشارع كابلان، كما تضم تلك المنطقة مقر حكومة الاحتلال بجانب القاعدة المركزية للجيش «معسكر رابين»، الشامل وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة، وغرفة العمليات، والقوات الجوية والبحرية، ومكاتب أخرى للإدارة الحكومية.

سر استخدام الحفرة بعد أحداث أكتوبر

و«الحفرة»، كما يطلق عليها الإسرائيليون والتي يجتمع بها نتنياهو بمجلس حربه، يوجد بها مكان سري تحت الأرض، حيث تمركز المركز الحكومي لمنطقة تل أبيب، والذي اتخذه «نتنياهو» مقرا منذ أحداث السابع من أكتوبر بدلا من المركز الوطني لإدارة الأزمات الواقع في القدس، والذي مفترض تمتعه بتقنيات عالية تجعله محميا من الكوارث الطبيعية كالزلازل والتهديدات الحربية المستخدم فيها القنابل النووية والكيميائية، بحسب «العربية.نت».

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية بشأن تلك المنطقة، يعد هناك نية لإنشاء 5 أبراج جديدة، من أجل توزيع قيادات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتخصيص أجزاء واسعة لبناء منشآت تجارية ومستوطنات إسرائيلية.