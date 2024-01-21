«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو حول قيام دولة فلسطين».

ما يدور داخل الإدارة الأمريكية

وذكر التقرير، أنه لا حديث داخل الإدارة الأمريكية إلا عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقدرته على قيادة إسرائيل بعدما حول منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة حرب مفتوحة لا سقف زمني لنهايتها وتسبب في تشويه صورة أمريكا أمام العالم باعتبارها الداعم المطلق كما حول قطاع غزة إلى بؤرة جحيم يتساقط فيها الشهداء كل ساعة في مجازر وصفت في ساحات المحاكم الدولية بالإبادة الجماعية.

«كارثة».. هكذا وصف عضو بالكونجرس من الحزب الديمقراطي نتنياهو في تصريحات لشبكة nbc الأمريكية، معربا عن قلق واشنطن من الحملة العسكرية على قطاع غزة والحرب المفتوحة التي لا نهاية لها في المنطقة.

بينما لفت عضو آخر من الحزب الديمقراطي مختص بقضايا الأمن القومي إلى انعدام ثقته في قدرة نتنياهو على قيادة إسرائيل، كما أكد عضو آخر عن الحزب الجمهوري أن نتنياهو تسبب في حالة إحباط داخل الإدارة الأمريكية من سياسة حكومته، مؤكدا أن نتنياهو لا يحظى بشعبية داخليا ويسعى إلى إطالة الحرب من أجل البقاء في السلطة.