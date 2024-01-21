طقس مثالي للفسحة في أول أيام إجازة نصف السنة.. اعرف درجات الحرارة

أكّدت غرف العمليات في المحافظات، أن طقس السبت المقبل، الموافق 27 يناير، ويتزامن مع أول أيام إجازة نصف العام 2024، مثالي للخروج والتنزه في الأماكن العامة، مثل الحدائق والكورنيش المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت غرف العمليات في المحافظات، أنّ طقس السبت سوف يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في أول أيام إجازة نصف العام

وأكدت غرف العمليات، أنه بناء على إخطارات هيئة الأرصاد الجوية، جاءت متوسط درجات الحرارة على قطاعات محافظات الجمهورية في أول أيّام إجازة نصف العام، كالآتي:

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 22 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 19 درجة والصغرى 6.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

ورفعت المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها خلال الأيام المقبلة حالة الاستعداد القصوى في المديريات، استعدادًا للتقلبات الجوية.