تحذير من طقس الاثنين المقبل في المحافظات.. «أجواء شتوية بامتياز»

يشهد طقس القاهرة والمحافظات، في الوقت الحالي، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على الأنحاء كافة وشديد البرودة ليلًا، بينما حذرت غرف العمليات في المحافظات ومراكز البحوث الجوية، من أنّ الارتفاع مؤقت، وستنخفض الحرارة الاثنين المقبل.

تحذير للمواطنين من تخفيف الملابس

كما أطلقت غرف العمليات في المحافظات، تحذيرات شديدة للمواطنين بعدم بالتجاوب مع الارتفاع البسيط في الأجواء، وتخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات برد، مؤكدة أنّ الأجواء ستكون شتوية بامتياز الاثنين المقبل 22 يناير، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية والوجه البحري، وستنخفض الحرارة بين 4 و5 درجات.

عودة سقوط الأمطار على بعض المناطق

وأكدت عودة سقوط الأمطار يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس السبت 20 يناير 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، والصغرى 14، مع وجود رياح تصل إلى 26 كم في الساعة.

- محافظات السواحل الشمالية: الكبرى 24 درجة والصغرى 14، مع وجود رياح تصل إلى 28 كم في الساعة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: الكبرى 27 درجة والصغرى 17، ورياح تصل سرعتها إلى 28 كم في الساعة.

- شمال الصعيد: الكبرى 24 درجة والصغرى 9، ورياح سرعتها 22 كم في الساعة.

- جنوب الصعيد: الكبرى 27 والصغرى 11، ورياح سرعتها 20 كم في الساعة.