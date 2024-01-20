طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. تحذير من أمطار غزيرة وبرودة

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا في الأحوال الجوية بجميع المحافظات، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين خفيفة وغزيرة على عدد كبير من المحافظات، فضلًا عن برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط حركة الرياح واضطراب الملاحة البحرية، وسط تحذيرات من أحوال الطقس في الأيام المقبلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجة الحرارة لمدة أسبوع، وأماكن سقوط الأمطار، والظواهر الجوية المتوقعة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس في مصر غدًا

وفيما يخص حالة الطقس غدًا في مصر، فإنّ الأحوال الجوية مائلة للدفء صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، فضلًا عن نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية الغربية، كما أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وتنخفض درجة الحرارة، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، ضمن توقعات درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، إذ من المقرر أنّ تأتي كما يلي:

طقس الأيام المقبلة

وتضرب موجة من الاضطراب الأحوال الجوية للبلاد، ضمن توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد الطقس يوم الاثنين المقبل 22 يناير، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وستشهد حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، اضطرابًا، إذ تبلغ سرعة الرياح بين 55 و65 كيلومترًا، فيما يصل ارتفاع الأمواج ما بين 2:30 و3.5 متر.

طقس الثلاثاء 23 يناير 2024

يشهد سقوط أمطار غزيرة أحيانًا بنسبة حدوث 50 و60% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، فيما تمتد الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وخليج السويس، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أنّ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/ س، وارتفاع الموج من 2:30 و3 متر.

الأربعاء 24 يناير 2024

سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبه حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وخليج السويس، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب الصعيد، وجنوب البلاد، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كم/س، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

الخميس 25 يناير 2024

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.