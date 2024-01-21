وكيل «تعليم المنيا» ينفي تسريب امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

نفى حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ما أشيع بشأن تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد.

وأكّد «مصطفى» أنّ تداول الورقة الامتحانية يسمى تسريبًا إذا حدث قبل انعقاد الامتحان، أمّا إذا نشر طالب أو أكثر صورة للامتحان عبر وسائل التواصل بعد انعقاد الامتحان، فهذا لا يسمي تسريبًا، ولا يؤثر على سير أي امتحان.

لا تسريب في امتحان الإنجليزي

وأضاف وكيل وزارة تعليم المنيا، أنّ طلاب الشهادة الإعدادية يحصلون على نسخة من ورقة الأسئلة، وعقب خروج الطالب من اللجنة وارد أن يصنع بها ما يصنعه، مشددًا على أنه لم يرصد تسريب، ولا يتم التحقيق في أي وقائع تسريب، اليوم الأحد.

مدة فترة الامتحانات بلجنة

وعن تأخير أوراق الأسئلة في مادة الرياضيات بلجنة المدرسة التجريبية، أكّد أنّه يعد تقريرًا بشأن الواقعة، مؤكدًا أنه جرى تعويض الطلاب بمد فترة زمن الامتحان بآخر مماثل للفترة التي تأخرت فيها الأسئلة، حسب تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.