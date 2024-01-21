محافظا المنيا ودمياط يفتتحان معرض «أوكازيون» للأثاث على كورنيش النيل

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد معرض «أوكازيون» للأثاث بمحافظة المنيا، المقام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ويستمر لمدة شهر، ويضم أكثر من 20 شركة من صناع وتجار الموبيليا والاثاث وذلك لدعم الصناعة المصرية، وتسويق المنتجات المحلية وخلق أسواق جديدة تحقق نموًا وتوسعًا في تلك الصناعات، وتشجيع أصحاب المهن والحرف اليدوية.

تقديم المزيد من الدعم للصناعات الصغيرة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، و اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعدد من أعضاء غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط.

أكد محافظ المنيا أنّ المعرض يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعميق التصنيع المحلي؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لتحسين ورفع مستوى معيشتها، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بهدف المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة، لافتاً إلى أن تقديم منتجات مناسبة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني سياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

أجنحة مختلفة لعرض جميع أنواع الأثاث

وثمّن المحافظ، دور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث ، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة، داعياً المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض أوكازيون للأثاث، لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، لافتاً إلى أنّ المعرض يضم أجنحة مختلفة لعرض جميع أنواع الاثاث من «نوم - سفرة - صالون - أنتريه - غرف شباب - أطفال - ركنات - أثاث استانلس» بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى تيسيرات في نظم الدفع والسداد.

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشكر لمحافظ المنيا لتقديمه يد العون للعارضين وتسخير كافة إمكانيات المحافظة والعمل على تذليل العقبات وإتاحة المساحة لإقامة معارض للأثاث الدمياطي داخل محافظة المنيا، كما وجهت الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها لإقامة المعرض، الأمر الذى يعكس اهتمام كل الجهات لتقديم سُبل الدعم الممكنة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط .