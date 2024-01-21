البورصة تحقق 75 مليار جنيه مكاسب سوقية بأولى جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات قوية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 27719.73 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 75 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.26% عند مستوى 6478.12 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.68% عند مستوى 9242.62 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 6.1 مليار جنيه عبر التداول على 1.4 مليار سهم، وتنفيذ 206 آلاف و954 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 75 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.961 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة 11.35% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 11.35% منذ بداية العام الجديد 2024.