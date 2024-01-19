البورصة «الحصان الأسود» للتنمية والاستثمار.. اختتمت العام الماضي على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات (ملف خاص)

اختتمت البورصة المصرية عام 2023 على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات، بما فى ذلك مؤشرات أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقى وأعداد المستثمرين الجدد. وخلال الربع الأخير من العام الماضى حقق المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30 مستويات تاريخية ليتجاوز مستوى 25000 نقطة، بالتزامن مع قيام مجلس البورصة بإدخال بعض التعديلات على إجراءات التداول والقيد فى البورصة المصرية، وإعداد استراتيجية لتطوير البورصة، خلال الفترة المقبلة، تستهدف تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.

البورصة المصرية من أقدم البورصات، وتحتل سوق الأوراق المالية المصرية المرتبة السابعة ضمن أكبر 10 أسواق للأوراق المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية (60 مليار دولار)، ويعتمد مجلس إدارة البورصة فى استراتيجية التطوير خلال الفترة المقبلة على 7 محاور و60 بنداً تفصيلياً تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير البورصة خلال الفترة المقبلة، من بينها تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد لتكون «الحصان الأسود» للتنمية وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين.