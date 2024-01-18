البورصة المصرية تغلق آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية بـ10 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 26842.67 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 10 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.21% عند مستوى 6334.94 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.11% عند مستوى 9000.96 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على 1.3 مليار سهم، وتنفيذ 159 ألفًا و584 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.886 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة 7.83% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو7.83% منذ بداية العام الجديد 2024.