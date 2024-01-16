ارتفاع مكاسب البورصة المصرية بمنتصف التعاملات إلى 38 مليار جنيه.. رقم تاريخي

شهد منتصف تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء، ارتفاع المكاسب السوقية إلى 38 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.65% عند مستوى 26682.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.41% عند مستوى 6308.73 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.45% عند مستوى 8937.37 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

38 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4 مليارات جنيه عبر التداول على 1.3 مليون سهم، وجرى تنفيذ 130.833 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 38 مليار جنيه في منتصف التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.874 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 7.73% منذ بداية العام

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 7.73% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأ هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى لها عند 26 ألفا و818 نقطة.