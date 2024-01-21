زلزال بقوة 7.6 ريختر يهدد اليابان بتسونامي جديد

قال رجيب شو، أستاذ إدارة الكوارث بجامعة كيو، إن الزلازل التي تعرضت لها اليابان مؤخرا بمعدل 7.6 على مقياس ريختر، وتعد من أقوى الزلازل، وكان هناك العديد من الزلازل النشطة في العام الماضي، حيث ضرب زلزال اليابان في مايو، وآخر في ديسمبر بنفس الموقع.

بؤرة الزلزال كانت على بعد 20 كيلومترا

وأضاف «شو»، خلال مداخلة ببرنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية منى شكر، أن بؤرة الزلزال كان على بعد 20 كيلومترا من العمق، ولكن إذا وقع الزلزال على البحر، ربما يكون هناك احتمالية لحدوث تسونامي، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد في اليابان أصدرت بيانا بأنه قد يحدث تسونامي، مشيرا إلى أن أقصى ارتفاع لتسونامي حدث، كان 5.2 أمتار.

أكبر تسونامي حدث في عام 2011

ولفت «شو» إلى أن أكبر تسونامي حدث في عام 2011، والمنطقة المركزية كانت قريبة للغاية، حيث تذهب الموجه وتعود بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين، لافتا إلى أن تسونامي وارتفاعه يزداد لأنه في المساء يتأثر بالمد والجزر وهناك العديد من توابع الزلزال.